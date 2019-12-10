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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد... حيوان يتحرش بالفنانة سما المصري.. شاهد ما فعله وجعل ‘‘الجو يولع‘‘... فيديو

تداول رواد "يوتيوب" فيديو لحالة تحرش وقعت فيها الفنانة سما المصري خلال لعبها مع "نسناس".

وفي الفيديو، يظهر النسناس وهو غير متقبل أن تلمسه سما المصري، ولكن عندما حملته نام على منطقة حساسه بها قليلا بشكل إعتبره رواد الموقع "تحرش".

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وانتشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير سما المصري.