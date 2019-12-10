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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري المباغت بعد تصريحات الوزير السعودي عادل الجبير بشأن وقف القتال وانهاء الحرب في اليمن نهائيا

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