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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يتجاوز كل الخطوط ويفقد صوابه بتوجيه اخطر اتهام لهؤلاء الحكام الذين يعتبرون من اقوى حلفاء الامارات ويسبب حرج كبير لولي عهد ابو ظبي

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