شكرا لمتابعة خبر عن سيدة حسناء في رحلة طيران ..وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها وتثير هلع كل ركاب الطائرة ( لن تصدق ماحدث ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سيدة حسناء في رحلة طيران ..وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها وتثير هلع كل ركاب الطائرة ( لن تصدق ماحدث )

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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة حسناء في رحلة طيران ..وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها وتثير هلع كل ركاب الطائرة ( لن تصدق ماحدث ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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