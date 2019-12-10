إغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الاثنين، إمام مسجد المهاجرين، في حي الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المحامي، عبد الرحمن برمان، فقد "اغتيل إمام جامع المهاجرين، محمد الهندي، في حي الممدارة بعدن، على يد مسلحين مجهولين، لاذوا بالفرار على متن سيارة كورولا".
يُشار إلى أن هذه هي عملية الإغتيال التاسعة التي يتم تنفيذها في عدن، خلال اسبوع، حيث ارتفعت مؤخرا وتيرة الاغتيالات التي طالت قادة عسكرييين، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى عدن.
وتشهد عدن انفلاتاً أمنياً واسعا، حيث اغتيل مؤخرا مدراء البحث الجنائي في شرطة العريش والمنصورة، وغيرهم؛ وذلك في ظل سيطرة الانتقالي المدعوم إمارايتاً على المدينة منذ انقلابه على الحكومة في 10 أغسطس 2019.
وشهدت عدن منذ سيطرة الإمارات عليها عقب تحريرها من الحوثيين وصالح أواخر 2015، عمليات اغتيال واسعة طالت عدد من القادة الأمنيين والعسكريين، وأئمة مساجد، ووجهاء وقادة سياسيين من المعارضين للإمارات.
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كانت هذه تفاصيل خبر التاسعة خلال اسبوع.. اغتيال إمام مسجد في حي "الممدارة" بمدينة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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