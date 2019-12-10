البيضاء: إصابة امرأة بقصف حوثي على قرى آهلة بالسكان في "الزاهر"

أصيبت امرأة، وتضررت ممتلكات المواطنين، في قصف لمليشيات الحوثي، على قرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر آل حميقان، غربي محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في منطقتي غول السقل والقوعة بمديرية الزاهر.
وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي من مواقعها أسفر عن إصابة امرأة، وإلحاق أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكات المدنيين".
وقتل وأصيب العشرات من المدنيين خلال الأشهر الماضية جراء القصف الهمجي للميليشيات الحوثية الإنقلابية على القرى السكنية في مناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.
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