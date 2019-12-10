شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أمير قطر يفاجئ الجميع بهذا القرار العاجل الذي صعق محمد بن زايد .. لكنه جعل الملك سلمان وولي عهده يطيرون فرحاً..شاهد(نص القرار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن تعليمات أميرية قطرية، وصفها بـ"الصارمة"، وصلت قناة "الجزيرة".

وقال "عبد الله" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "أبشركم أن تعليمات أميرية سامية وصارمة، وصلت إلى الجزيرة، لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول".

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وطالب الأكاديمي الإماراتي :"الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحلوا بالمسؤولية، وبروح الأخوة الخليجية، ويمتنعوا عن تعكير أجواء المصالحة الخليجية القادمة" حتى انعقاد قمة مجلس التعاون في الرياض، الثلاثاء القادم.

ابشركم ان تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت الى الجزيرة لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول pic.twitter.com/UOcwW2fpUB— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ابشركم ان تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت الى الجزيرة لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول pic.twitter.com/UOcwW2fpUB — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2019

وكانت مصادر، أكدت أمس صدور توجيهات قطرية لأذرعها الإعلامية بالتهدئة مع الجانب السعودي، وتعليق الهجوم على كل ما يمس المملكة وقياداتها، والإمساك عن بث أي محتوى مستفز للمملكة.

وتأتي تغريدة عبد الخالق عبد الله، بعد يوم من تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تراجع دول الحصار لاشتراط تحقيق مطالبها الـ13 قبل عقد مصالحة مع قطر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال وزير الخارجية القطري، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليًّا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم".

من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض اتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ان يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير اجواء المصالحة الخليجية القادمة.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض اتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ان يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير اجواء المصالحة الخليجية القادمة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2019

وتعد مجموعة قنوات "الجزيرة" هي أهم ذراع إعلامي لقطر في السنوات الأخيرة، ودائمًا ما تعبر عن وجهة نظر الدولة والتوجه الرسمي لقيادتها في مختلف المحافل، ودأبت منذ اندلاع الأزمة الخليجية في العام 2017 على مهاجمة دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت العديد من التصريحات الإيجابية بين الطرفين(السعودي والقطري) كمؤشر على إمكانية توقيع مصالحة قريبة.