مصادر تروي قصة حزينة لطفلة أصيبت بدوخة في احدى مدارس قعطبة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الضالع

كشفت مصادر خاصة في احدى مدارس مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، عن حال أسرة تعيش المعاناة وتنام على مخلفات الكراتين في قلب مدينة قعطبة.



وقالت المصادر ، إن طفلة تذهب إلى المدرسة كل يوم للدراسة لكنهم تفاجئوا إنها إصيبت بالدوخه داخل الصف نتيجة الجوع الذي إصابها.

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وأوضحت المصادر إن الطفلة عندما حالوا نقلها للمنزل فرفضت الطفلة الا انهم أصروا على ذلك فكانت المفاجئة إن اسرتها متعففة وتعيش المعاناة والفقر وينام أفرادها مخلفات الكراتين وقطع بطانيات مهترئة لا تقيهم البرد القارس.

وعبرت المصادر عن إسفها من دور المنظمات التي تصرف وتوزع وتمسح كل يوم ولم تصل إلى هؤلاء الفقراء الحقيقيين.

وطالبوا بالبحث عن مثل هؤلاء لمساعدتهم وكلاً يسأل عن حال جاره فمثل هذا أمر محزن.