شكرا لقرائتكم خبر عن دست له السم في الطعام .. خطيبة ‘‘كاظم الساهر’’ ‘‘المغربية سارة’’ تتسبب في كارثة بعد مشكلة عائلية بينهما والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثار رد فعل خطيبة الفنان كاظم الساهر على الإتهامات التي طالتها مؤخراً الجدل ، بعدما قامت بحذف صورها مع النجم العراقي وحذف صوره أيضاً من حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” .

والتزمت “سارة المغربية ” خطيبة “القيصر ” الصمت المطبق خلال الفترة الماضية مع الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي بوفاه النجم العراقي إثر دس خطيبته السم له .

ومع ذلك فإن أسلوب حذف الصور الذي انتهجته أظهر خلاف واضح بينهما ، خاصةً وأن النجم العراقي لم يظهر بصحبتها في حفل زفاف نجله “عمر ” ، وهو ما روج لمعلومات تفيد بإنفصالهما .

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