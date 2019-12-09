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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن من آل النسي وإصابة آخرين في مرخة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
وقعت اشتباكات عنيفة، الاثنين، بين مسلحين قبليين في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.
وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين ينتمون إلى قبيلة النسيين، وآخرين ينتمون إلى آل الذمالقة، على خلفية ثأر قبلي.
منوهة بأن المسلحين استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثناء الاشتباكات، الأمر الذي أدى إلى مقتل حسن النسي، وجرح آخرين من القبيلتين.
وتشهد محافظة شبوة حالة من الاضطراب الأمني وتوترات متصاعدة، على خلفية سيطرة قوات هادي، على المحافظة وطرد قوات النخبة التابعة للانتقالي، ما انعكس على المشهد الأمني بصورة أكثر مما كان عليه، حيث يعم الانفلات المحافظة منذ أكثر من 5 سنوات.
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