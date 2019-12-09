اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل مواطن من آل النسي وإصابة آخرين في مرخة بشبوة

0 نشر
اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن من آل النسي وإصابة آخرين في مرخة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

مقتل مواطن من آل النسي وإصابة آخرين في مرخة بشبوة

الخليج 365 - شبوة

وقعت اشتباكات عنيفة، الاثنين، بين مسلحين قبليين في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.

 

Advertisements

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين ينتمون إلى قبيلة النسيين، وآخرين ينتمون إلى آل الذمالقة، على خلفية ثأر قبلي.

 

منوهة بأن المسلحين استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثناء الاشتباكات، الأمر الذي أدى إلى مقتل حسن النسي، وجرح آخرين من القبيلتين.

 

وتشهد محافظة شبوة حالة من الاضطراب الأمني وتوترات متصاعدة، على خلفية سيطرة قوات هادي، على المحافظة وطرد قوات النخبة التابعة للانتقالي، ما انعكس على المشهد الأمني بصورة أكثر مما كان عليه، حيث يعم الانفلات المحافظة منذ أكثر من 5 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن من آل النسي وإصابة آخرين في مرخة بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا