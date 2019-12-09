مستشفيان في باجل وزبيد يستقبلان عشرين جريحا حوثيا من الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الحديدة

لقي العشرات من مسلحي الحوثيين مصرعهم، إثر تصدي القوات المشتركة لهجمات لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وكشفت مصادر طبية في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، أن مستشفيات في مديريتي زبيد، جنوبا، وباجل، شمالا، التابعتين للمحافظة، استقبلت، اليوم الإثنين، جرحى حوثيين قادمين من الجبهة الساحلية.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان أوردته قناة " العربية الحدث" الإخبارية، أن القوات المشتركة صدت هجمات للحوثيين وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونقل المركز عن مصادر طبية، قولها، إن 20 جريحًا من عناصر ميليشيات الحوثي وصلوا إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفي بمحافظة الحديدة، أصيبوا في معارك بالساحل الغربي، مضيفة أن حالات معظم الجرحى الحوثيين حرجة جراء تعرضهم لإصابات بأجزاء متفرقة من أجسادهم.

ومع تكتم المليشيا على عدد قتلى ومصابي عناصرها، إلا أن أخبارا تتسرب بين وقت وآخر من المستشفيات التي تستقبلها، عقب ساعات من تصدي القوات المشتركة لهجمات أو تسللات حوثية إلى مناطق محررة جنوب، وعلى تخوم مدينة الحديدة الساحلية.

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وفي المسار وصل 17جريحا حوثيا، الجمعة الماضية، إلى مستشفيات زبيد وبيت الفقيه ومدينة الحديدة بعد مشاركتهم في محاولات تسلل جنوبي الحديدة تصدت لها وحدات من المشتركة، وفقا لمصادر طبية في مركز المحافظة.

وقبلها بأيام أفشلت المشتركة هجوما حوثيا على مديرية حيس أسفر عن تلقي مستشفى زبيد وحده عشرين قتيلا وجريحا من المليشيا.

وتفيد مصادر عدة عن استقبال ثلاجات وأسرّة مستشفيات الحديدة والعاصمة صنعاء، بصورة شبه يومية، لجثث وجرحى حوثيين، في غالبيتها إثر مواجهات في مناطق الساحل الغربي.

في السياق ذاته، عاودت ميليشيات الحوثي استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن الميليشيات الحوثية شنت عمليات استهداف بشكل مكثف على مواقع القوات المشتركة في الفازة، بمدفعية B10 الثقيلة، والأسلحة المتوسطة والمعدلات الرشاشة.