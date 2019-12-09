الأمم المتحدة: نعمل على تقديم الدعم لمواجهة احتياجات اليمن الطارئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البيئة، أنجر انديرسون، أنها تدرك حجم الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها اليمن.. وقالت: إن بلادها ستعمل على تقديم كافة الدعم اللازم لمواجهة الاحتياجات الطارئة لليمن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البيئة، أنجر انديرسون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ cop 25 المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء، مشروع الخطة الوطنية للتكيف وتقييم الاحتياجات التكنولوجية وأنشطة الدعم الصغيرة، وفكرة مشروع إنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى.

وتطرق اللقاء، إلى التهديدات التي يمثلها خزان صافر في البحر الأحمر في حال استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومنعها للفريق الأممي بتقييم وضعه وإجراء الصيانة اللأزمة له.