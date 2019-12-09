شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الحديدة قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه مواقع جنوب مديرية التحيتا. واستهدفت قوات الجيش اليمني المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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