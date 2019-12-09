بالصور.. هكذا يبدو السوق المركزي للخضار والفواكه بالمكلا مساءاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - ابوبكر محسن الشادلي

أجرى “الخليج 365” تغطية إعلامية مسائية مصورة للسوق المركزي للخضار والفواكه الواقع بكبس العمودي وسط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك ليطلعكم متابعينا الكرام في داخل الوطن وخارجه على المنظر الذي يبدو عليه السوق في المساء ومظهر الحياة التي يتمتع بها رغم قلة اقبال الزبائن عليه مساءاً.



السوق الذي بدأ بصورة زهية ومشرقة رغم ظلام الليل، بدأت فيه مظاهر الحياة تكتسية ولم يتحول إلى سوق خالي من مظاهر الحياة اطلاقاً، حيث أنه يشهد كل ليلة اقبال للزبائن مابين حين لآخر القادمين لشراء حاجتهم من خضار وفواكه.

والمعرفة سر الحياة التي يحتضنها السوق المسائي، يقول بائعي الخضار والفواكه إن أغلب زبائنهم هم عبارة عن مزيج من المواطنين العامة والموظفين في كلا القطاعين الخاص والعام الذين لا يستطيعون اخذ حاجة بيوتهم من خضار وفواكه صباحاً لارتباطهم بمواعيد دوامهم الرسمي.

وتجدر الإشارة بنا إلى أن الصور اظهرت نوع من ارتياح الزبائن لتوفر سوق مسائي كبير تظل ابوابه مفتوحة في الصباح والمساء، تباع فيه الخضار والفواكه باسعار مناسبة نسبياً خلاف المحلات الاخرى المنتشرة في ارجاء المدينة والتي تباع فيها نفس السلع بفارق سعر قد يصل إلى أكثر من 100 ريال يمني.

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شاهدوا الصور فقط وحصريا على بوابة “الخليج 365” من هُنا: