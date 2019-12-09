شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار(شباب من أجل حقوق الإنسان) تعز تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز - محمد مارش

اقام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز حفل تحت شعار "شباب من أجل حقوق الإنسان" وذلك احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان برعاية وزير حقوق الإنسان ومحافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان.

جديد "الخليج 365"

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والقت أمل الصبري منسقة وزارة حقوق الإنسان بالنيابة عن وزير حقوق الإنسان الكلمة والتي أكدت أن اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان .

ودعت الصبري كل الشباب في تعز واليمن أن يكونوا أدوات التغير والدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بالحريات المكتسبة لكل فرد من أفراد المجتمع .

مشيرة إلى أن حالة تراخي الدول تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق محافظة تعز وسكانها ضاعفت من ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين وأن الحصار مستمر بالإضافة إلى إغلاق كافة الطرق والمنافذ في مدينة تعز ..

وفي الحفل الذي حضره وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أكد على أهيمة الاحتفال بهذا اليوم العالمى والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948م .

مواكدً على اهتمام المحافظة بهذا اليوم، وأن هذه الفعالية تحمل دلالات بالغة الأهمية، فهي انعكاس لإيماننا التام بالإنسان وحقوقه العادلة التي لا تقبل التجزئة، أو الانتقاص، مثلما لا يجوز المساس بها، أو التعدي عليها تحت اي ذريعة. وأن هذه الحقوق تشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، والاجتماعية وهي حقوق متكاملة، وأصيلة، وللانسان حق التمتع بها بشكل كامل دون أي استغلال أو انتقاص .

وقال الدكتور المخلافي: إن هذه المناسبة تحل علينا

ومحافظة تعز، تواجه حصارا وحرب مستمرة منذ نحو خمسة اعوام، وهي الحرب التي خلفت ومازالت تخلف انتهاكات مريعة لحقوق الإنسان، من قبل مليشيا الانقلاب الحوثي،التي ارتكبت عشرات المجازر والمذابح بحق السكان، من مختلف فئات المجتمع،.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة حقوق الإنسان بديوان المحافظة الاستاذ على سرحان على تقرير شامل حول الانتهاكات من عام ٢٠١٥م إلى منتصف عام ٢٠١٩م

وموشرات وضع حقوق الإنسان بالمحافظة .

كما ألقيت كلمة عن منظمات المجتمع المدني ألقاها عضو مجلس نقابة المحامين بتعز المحامي عبدالكافي العصيمي شددفيها على أهمية تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان، وضرورة تنسيق الجهود بين المجتمع المدني من أجل الدفاع عن مبادي وقيم حقوق الإنسان معتبرا أن محاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات من أي طرف كان هو السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، داعيا مؤسسة انفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وصون حقوق الناس ومعاقبة المجرمين أيا كانوا دون تميز أو انحياز وان تكون كل أماكن الاحتجاز خاضعه للسلطات الرسمية

وتخلل الحفل وعدد من الكلمات والنقاشات الرامية حول حقوق الإنسان والانتهاكات الذي حصلت خلال فتره الحرب

حضر الاحتفال مدير عام شرطة تعز منصور الأكحلي ومدير الاستخبارات العسكرية البحيري بالإضافة إلى مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولى ومدير عام مكتب الخدمه المدنية ومدير البحث الجنائي والسجن المركزي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وممثلي النقابات و المنظمات المدنية بتعز وجمع من النشطاء .