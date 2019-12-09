شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تفاجئ الجميع وتكشف عن تاجر الحرب في اليمن والمسيطر على كل شيء حتى في قرارات الرئاسة ...لن تصدق من يكون وماهي صفته الرسمية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العيسي.. تاجر الحرب المتنفذ في اليمن وصفته صحيفة لوموند الفرنسية ذات يوم بأنه ”تاجر الحرب المسيطر على كل شيء في اليمن ما عدا الهواء“، إنه رجل الأعمال ”المتنفذ“ أحمد صالح العيسي، المتحكم في كل شاردة وواردة في اقتصاد هذا البلد المنهك. جديد "الخليج 365" Advertisements ورغم أن الرجل يعد واحدًا من ”بارونات الفساد“، ومن أكثر المستفيدين من الحرب في اليمن، إلا أن مكانته المحلية، وعلاقاته السياسية، وربما سيطرته على الإعلام المحلي، صرفت عنه الأنظار ليبسط سيطرته على مفاصل الاقتصاد اليمني، خصوصًا في عدن والمناطق المحررة، مستغلًا ما قيل إنها ”علاقة خاصة“ تربطه بنجل الرئيس جلال عبد ربه منصور هادي. فما سر قوة من يوصف بـ“الرجل الغامض“؟ وكيف جمع ثروته؟ وكيف بسط نفوذه في الحكومة الشرعية؟ وهل تنجح ترتيبات الشق الاقتصادي من ”اتفاق الرياض“ في كسر ”الاحتكارية“، التي فرضها على اليمن؟.

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