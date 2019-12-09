شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا اكتشف اَهلها وسبب لهم الصدمة ...إصيبت بدوخة في المدرسة فتم إعادتها للمنزل فكانت المفاجاة القاتلة أسرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة في احدى مدارس مديرية قعطبة بمحافظة الضالع عن حال أسرة تعيش المعاناة وتنام على مخلفات الكراتين في قلب مدينة قعطبة.

وقالت المصادر ل(يمن فويس) إن طفلة تذهب الى المدرسة كل يوم للدراسة لكنهم تفاجئوا إنها إصيب بالدوخه داخل الصف نتيجة الجوع الذي إصابها.

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت المصادر إن الطفلة عندما حالوا نقلها للمنزل فرفضت الطفلة الا انهم أصروا على ذلك فكانت المفاجئة إن اسرتها متعففة وتعيش المعاناة والفقر وينام أفرادها مخلفات الكراتين وقطع بطانيات مهترئة لا تقيهم البرد القارس.

وعبرت المصادر عن إسفها من دور المنظمات التي تصرف وتوزع وتمسح كل يوم ولم تصل إلى هؤلاء الفقراء الحقيقيين.

وطالبوا بالبحث عن مثل هؤلاء لمساعدتهم وكلاً يسأل عن حال جاره فمثل هذا أمر محزن