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عدن - ياسمين التهامي - “اللي بده يتفرج يجي يشوف”.. “شاهد” منشدة “طيور الجنة” خلعت حجابها وأثارت ضجة كبيرة بإطلالة جريئة جدا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، عقب تداول صوراً للفنانة المغربية “أمينة كرم” إحدى نجمات قناة طيور الجنة الشهيرة للأطفال وقد خلعت حجابها وظهرت بإطلالة مثيرة لاختراق عالم الموضة.

وأظهرت الصور تخلي “كرم” عن الحجاب بشكلٍ كامل فيما تفاعل معها مغردون خاصة بعد اتجاهها للعمل في مجال الموضة وتركها مجال الإنشاد للأطفال كما اشتهرت في السابق.

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وعبر مقطع فيديو نشرته كرم، قالت إن زوجة مالك القناة هي السبب الرئيسي في مغادرتها للقناة وكشفت عن مواقف تعرضت لها وزملائها خلال فترة تواجدهن بالقناة.

وقالت كرم إن مروة حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس في إحدى المرات وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال “اللي بده يتفرج يجي يشوف”، مضيفةً أنها شعرت بالإهانة خاصة بعدما أمرت حماد بتعيين موظفة لمراقبة فتيات المغرب من العاملين بالقناة بشكلٍ دائم.

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