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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" اسباب تواضع اداء الاحمر اليمني وخسائرة في خليجي 24 " ... مشجعة صنعانية حسناء تكشف بسخريه صادمة
بعد اسدال الستار على بطولة خليجي 24 بفوز منتخب البحرين باللقب بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدف دون رد تداول ناشطون يمنيون العديد من مقاطع الفيديو التي تناولت بالتقييم مشاركة منتخب اليمن الوطني في هذه البطولة واسباب الاداء المتواضع والخسائر التي مني بها والتي وصلت الى الخسارة بستة اهداف امام منتخب قطر.
" إب برس" ينشر احد المقاطع لمشجعة يمنية محبطة من اداء المنتخب كشفت بصراحة صادمة اسباب تعثر المنتخب اليمني وادائه المتواضع والمستوى الضعيف الذي ظهر به في خليجي 24.
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