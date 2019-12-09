شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو + صور" تورطه بفساد كبير وتتوعد بالتصعيد ... مظاهرة في عدن تطالب برحيل "معين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو + صور" تورطه بفساد كبير وتتوعد بالتصعيد ... مظاهرة في عدن تطالب برحيل "معين"

مظاهرة انطلقت صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تطالب برحيل رئيس الحكومة معين عبدالملك على خلفية قضايا فساد كبيرة.

جديد اب برس :

لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي

Advertisements

وبحسب مراسلنا، انطلقت في منطقة الشيخ عثمان بعدن مسيرة شعبية حاشدة مناهضة لسياسات الحكومة ومطالبة برحيل رئيسها معين عبدالملك ورددت الجموع شعارات منددة بالفساد وتدهور الخدمات وانفلات الأمن وتزايد الاغتيالات والفشل الحكومي في كل المجالات.

وحمل المتظاهرين شعارات تطالب الرئيس هادي بإقالة رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق، في الوقت الذي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حملات اعلامية تطالب بإقالة معين وتفاعل معها عدد كبير من النشطاء.

ووصف النشطاء رئيس الحكومة بالفاسد الذي يجب محاسبته، بعد أن تحدثت وسائل إعلام مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية عن عمليات اختلاس وصفقات مشبوهة وتعيينات غير قانونية لأقارب وأصهار رئيس الحكومة.

ومنذ إعلان اتفاق الرياض وعودة الحكومة انهارت الأوضاع الأمنية بعد تزايد عمليات الاغتيال كما فشلت الحكومة في صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي في الوقت الذي تعاني شبكة الكهرباء والمياه في عدن من ضعف شديد.

والجدير ذكره بأن عدد من النشطاء أكدوا أن عملية التصعيد للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة سوف تستمر خلال الأيام القادمة بوتيرة عالية.