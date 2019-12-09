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عدن - ياسمين التهامي - بشرى ساره لجميع الرجال ... عبر صلعتك ستتمكن من تحويل أشعة الشمس إلى طاقة !!

اعلنت شركة اسبانية ناشئة، عن إطلاق تقنية غريبة تمكّن الرجال الصلعان من الحصول على الطاقة من خلال أشعة الشمس النظام ما يزال في مرحلة التطوير بحسب الشركة الإسبانية المتعاقدة مع جامعة البوليتكنيك في فالنسيا، وتم اختباره على 42 شخصاً أعطوا نتائج تفوق التوقعات. ووفق ما نشره موقع أجنبي ينشر أبحاثه باللغة الإنجليزية، من الواضح أنّ منطقة الصلع ستكون بمثابة لوحة شمسية تلتقط الإشعاع، والتي بعد تحويلها إلى طاقة سيتم تخزينها في بطاريات تراكمية تبلغ 4000 مللي أمبير يمكن للمستخدم حملها في جيبه، في وقت لاحق يمكن استخدام هذه الطاقة، على سبيل المثال لشحن الهاتف أو تشغيل السيارة أو حتى للاستخدام المنزلي.

لكي تكون قادرًا على استخدام هذه التقنية سيتعيّن على الشخص الأصلع أن يزرع شريحة صغيرة في الرأس من خلال عملية بسيطة ستحول الأشعة الشمسية إلى طاقة.

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