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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي والريال السعودي ... اسعار الصرف ليومنا هذا الاثنين

أسعار العملات الأجنبية أمام صرف الريال اليمني اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019م. أسعار التداول في صنعاء: جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements الدولار شراء (583 إلى587) ريال، الدولار بيع (585 إلى590) ريال، الريال السعودي شراء (153,7 إلى 154) ريال، البيع (154,4 إلى 154,5) ريال. أسعار التداول في عدن: الدولار شراء (592 إلى 594) ريال، الدولار بيع (597 إلى 599) ريال، الريال السعودي شراء (155,5 إلى 156) ريال، البيع (156,5 إلى 157) ريال. تنبيه: الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.

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