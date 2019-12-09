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عدن - ياسمين التهامي - صدمة كبرى لكل اليمنيين ... بعد ضبط أربع خلايا تُمارس "الدعارة" في العاصمة صنعاء ... تفاصيل

صدمة كبرى في اليمن بعدما اعترفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالعاصمة صنعاء القابعة تحت سلطات الانقلاب ضبط أربع خلايا متورطة بممارسة ونشر الرذيلة، وفقاً لمدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن. وأوضح العميد زابن أن “الخلية الأولى ضبطت في منطقة حدة، حيث قام أعضاؤها بفتح معهد لغات، ليكون وكراً لممارسة الرذيلة وارتكاب أعمال منافية للآداب”، مشيراً إلى أن “التحقيقات كشفت ارتكاب أعضاء الخلية لجرائم عدة، وإسقاط مجموعة من الفتيات بعد استقطابهن للعمل في المعهد”، بينما ضُبطت خلية ثانية متورطة بارتكاب جرائم منافية للآداب في منطقة أخرى، والخلية الثالثة ضبطت في أحد الأحياء جنوب العاصمة، ويتزعمها شخص من ذوي السوابق، إذ قام باتخاذ منزلهم وكراً للرذيلة”، بحسب المصدر. جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements وحسب الإعلام الأمني التابع للحوثيين المدعومين من ايران فإن التحقيقات كشفت أيضاً “ارتكاب عناصر الخلية لعدد كبير من جرائم أخرى منها تزوير المحررات والوثائق الرسمية”. وفي السياق، ضبطت الإدارة للعامة للبحث الجنائي عصابة إجرامية رابعة، تمارس جرائم السرقة بالإكراه وأعمال النهب والسطو بانتحال صفات رجال الأمن، إذ كان يقوم أفراد العصابة باستخدام نساء يقمن باستدراج بعض “الضعفاء”؛ وقد تم إلقاء القبض على عناصر الخلايا الأربع بموجب أوامر صادرة من النيابة.

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