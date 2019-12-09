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عدن - ياسمين التهامي - تحذيرات صارمة لجميع المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمه ... هذا مايحدث الان في العاصمة صنعاء

هطلت اليوم الاثنين، أمطار متوسطة الى غزيرة على العاصمة صنعاء، بالتزامن مع توقعات اطلقها المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، بهطول المزيد على مناطق متفرقة.



وأوضح المركز في نشرته ان سحب ركامية كثيفة تشهدها المرتفعات الغربية، منذ عصر اليوم الاثنين، ما تسبب في انخفاض في مدى الرؤية الافقية بمحافظة حجة إلى 2000 متر بسبب الشابورة المائية.

و توقع المركز هطول أمطار قد تتراوح بين الخفيفة و المتوسطة.

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و لفت المركز إلى تكون منطقة ضغط جوي منخفض واضحة المعالم، شرق – جنوب شرق بحر العرب على مقربة من دائرة عرض 10.28 شمالا، و خط طول 59.4 شرقا.



و أكد المركز بأن منطقة الضغط المنخفض تبعد عن ارخبيل سقطرى بحوالي 650 كم. متوقعا تحولها خلال الساعات القادمة إلى منخفض جوي يتحرك غرب- شمال غرب موقعه الحالي، و لاحقا غرب – جنوب غرب.



و نوه إلى أن الطقس المرافق سيكون سحب منخفضة و متوسطة كثيفة يتخللها سحب رعدية عنيفة إلى عنيفة جدا، فيما ستكون الرياح المصاحبة حوالي 30 عقدة، و الضغط الجوي حوالي 1000 ملي بار.