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عدن - ياسمين التهامي - هذا ماحدث ... عاد من العمل فوجد زوجته تخونه مع صديقه المقرب على فراش النوم ... شاهد كيف كانت النهاية الصادمة!



شاهد كيف كانت النهاية الصادمة!.. عاد من العمل فوجد زوجته تخونه مع صديقه المقرب على فراش النوم.. وهذا ماحدث جديد اب برس : لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي Advertisements

أصدرت محكمة في مصر حكمًا بالإعدام على سيدة وعشيقها، بعدما أقدما على إنهاء حياة الزوج المخدوع. وتفصيلا، كان زوج المتهمة قد شعر بنوبة إعياء شديدة أجبرته على مغادرة الدوام مبكرًا، ليعود لمنزله للراحة، لكنه اكتشف ما حاولت زوجته وصديقه إخفاءه عنه طيلة أشهر. وتفاجأ الرجل بوجود زوجته وصديق عمره بغرفة النوم بمنزله، وقبل أن ينطق بكلمة واحدة عاجله صديقه بلكمة مستغلا حالته الجسمانية المنهكة وبمجرد سقوطه أرضا أجهز عليه بكلتا يديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وتمكن الأهالي من ضبط المجرمين وتسليمهما لقوات الأمن، وبإجماع الآراء، أسدل الستار على الواقعة بعدما قضت بالإعدام شنقا لكل منهما.

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