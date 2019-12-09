شاهد.. الراقصة فيفي عبده تتعرّى وتشعل جدلاً واسعاً رغم وفاة شقيقتها قبل أيّام!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رغم مرور أسبوعين فقط على وفاة شقيقتها وتغيبها عن العزاء، أثارت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده الجدل بعد نشرها صورة عارية لها بفستان مثير يظهر أجزاء كبيرة منها عارية.

وكتبت فيفي عبده تعليقًا على صورتها: “أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية ع الدنيا أتدلع”.

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كما كتبت : “اسكوزمي بقي انا شكلي كده اتحسدت”.

وأحدثت الصورة التي تبدو فيها فيفي عبده سعيدة ولم تبال بوفاة شقيقتها، صدمة كبيرة من متابعيها، حيث علق البعض بتوجيه شتائم لها، مذكرين إياها بالموت وكبر سنها، بينما تجاهلت هي الردود السلبية ولم تعلق على أحد.

وأعلنت فيفي عبده الجمعة قبل الماضية وفاة شقيقتها الكبرى وتدعى الحاجة سعاد، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

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