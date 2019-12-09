شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها وعلى الهواء مباشرة انها مارست العلاقة الحميمة مع 2 فنانين سعوديين مشهورين دفعة واحدة ( صورة + الاسم ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سما غنت ورقصت ب(..الخلفية....) للسخرية من مرتضى منصور وقالت: (الفيديو الجديد وانا باغني وبارقص للزمالك في شارع الشانزليزيه بباريس نزل خلاص علي قناه اليوتيوب الخاصه بي والرابط بتاعها هنا في البايو وفيالاستوري).

وتابعت: (دلع يادلع الزمالك يامدلع اوي مرتضي لو شاف الفيديو دا كله مش بعيد يرمي نفسه من فوق برج القاهره بس انا بحب الزمالك لكن ابو صفيحه الي مزبله التاريخ احبيبي ازمالك).

----------------

شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة :

• سما المصري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها وعلى الهواء مباشرة انها مارست العلاقة الحميمة مع 2 فنانين سعوديين مشهورين دفعة واحدة ( صورة + الاسم )

• فيديو ترويجي عن الشذوذ الجنسي يثير ضجة واسعة في السعودية.. وأمن الدولة تتدخل ..شاهد

• اشهر فنانه يمنية تذهل العالم العربي بجمالها الذي لا يوصف .. شاهدو كيف ظهرت اليوم في اخر عشر صور لها

• شيخ الجن يفجر مفاجأة مدوية .. علي عبدالله صالح مازال على قيد الحياة ويتواجد عند صاحب نحل بخولان..! (صورة)

• عاجـــل : عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة : حرب كبرى وطاحنة ستهز هذه الدول العربية خلال أيام

• مذيعة جديدة تظهر اليوم على قناة «الحدث» وتصدم العالم العربي بجمالها الذي لا يتخيله العقل البشري ..شاهدو الصور التي سحرت قلوب الملايين

Advertisements

• شاهد : عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة بعد قيامها بهذا العمل الفاضح والصادم امام الجميع

• عاجـــل : ملك البحرين يفاجئ السعودية والامارات ويتخذ اغرب قرار بعد فوز منتخب بلادة بكأس الخليج لأول مرة في التاريخ

• هل تذكرون الفنانة مايا دياب التي استهزاءات بسورة الفاتحة في موسم الرياض ..شاهدو كيف كان مصيرها اليوم

• عاجـــل : قرارات سعودية غير مسبوقة في تاريخ المملكة تضع النساء في مواقف شديدة الحرج ؟

• عاجـــل : إعلان وفاة الفنان محمد عبده فجر اليوم يشعل تويتر ..شاهد اخر ثلاث صور التقط له قبل ثلاث ساعات في صحراء الربع الخالي

• نانسي عجرم تصدم الجميع بظهورها المثير ..شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة التي سحرت قلوب الملايين بجمالها وانوثتها (صور)

---------------------------------

يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، هاجم الرقاصة المصرية سما المصري التي تواجدت في إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر في كأس أمم أفريقيا، ووصفها بالنجسة.

سما ردّت عليه، ولم تسكت ووصفته بكلمات نابية دون أن تذكره وقالت:

(أبو صفيح اللي عنده جرب عامل ذي التور الهايج وبيجيب صور ليا من الإستاد من غير مايقول اسمي ويشتم عليا في فيديو وان الصوره دي حارقه دمه اوي عشان كده انا نزلتها عشان خاطر الست والدته تاني.. مم بص ياابو صفيح انت انا برضو هاعمل زيك ومش هاقول اسمك ولا هاكلف نفسي زيك واعملك فيديو لأنك اقل من كده وانت عارف انك مش اكتر من انك واحد متهم بالاختلاس وعليك قضايا إهدار مال عام واكتر من كده ومسيرك تقع قريب.

وتابعت: (أما بقى حكاية انك هتحبسني فالاولى انك تطلع دكر ذي ما انت بتقول علي نفسك دائما وتروح النيابه يحققوا معاك يا متهم بالاختلاس الفلوس وبعدين نبقي نشوف موضوع انك تحبسني ياتوتو وماتقعدش تحلف بالطلاق كتير لان كده مراتك عايشه معاك في الحرام ..وحكايه بقى انك هتبعت نسوان ليا فاقسم بالله ساعتها ماهيكفيني فيك انت ولا عيالك ولا احفادك اللي في حضنك دول وروح ياابو صفيح اتشطر على شقه البوس اللي عندك اللي قالوا عنها واللي بيطلعوا فيها من كل الجنسيات يااسوء من انجبت مصر)