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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. وفاة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد وصوله الى أمريكا للعلاج..والاعلان رسميا عن موعد تقديم العزاء ( فيديو + ردة فعل السعوديين )

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