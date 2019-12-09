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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااام ..قطر تباغت السعودية والامارات وتمنح اليمن مبلغ خرافي رغم ان الشرعية قطعت علاقتها بقطر ( حجم المبلغ + السبب الذي جعل قطر تفعل ذلك )

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