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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..طفل يمني يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويهز وجدان اليمنيين ويرفع روؤسهم داخل اليمن وخارجها ويصعق مذيع خليجي بهذا الرد المزلزل ( فيديو ) 2019/12/09 الساعة 09:06 مساءً (الخليج 365 - خاص)

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