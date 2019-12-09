شكرا لقرائتكم خبر عن "بي بي سي" تفجر مفاجأة صادمة من داخل قصر أمير "آل سعود" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مفاجأة غير مسبوقة داخل قصر أحد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود".

وذكر التقرير، أن أحد أمراء "آل سعود" قرَّر نقل حلبة ملاكمة ستقام عليها مباراة عالمية في الرياض، إلى داخل قصره كهدية تذكارية؛ نظرًا لأنه مولع بالملاكمة.

ونقلت "بي بي سي"، عن مايك غودآل، مالك شركة تبني حلبات المصارعة، أن هذه الحلبة، سيحاول عليها البريطاني أنطوني جوشوا استعادة بطولة العالم للوزن الثقيل، من المكسيكي آندي رويز جونيور، في الدرعية.

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وأضاف "غودآل": "يريد الأمير نقل الحلبة إلى قصره كما هي، بالدماء التي عليها، يريد كل شيء على حاله بعد المباراة تمامًا"، فيما لم يكشف عن اسمه حفاظًا على خصوصيته.

وأثارت الخبر الذي نشرته "بي بي سي" حالة من الاستياء على موقع "تويتر" في السعودية، معتبرين أنه يمثل حالة من الإهدار في المال، وحالة من البذخ تعيش فيها أسرة "آل سعود".

جدير بالذكر أن السعودية تنفق ملايين الدولارات من أجل استضافة شخصيات عالمية من مطربين ومصارعين وملاكمين، لترويج الشكل الجديد للبلاد، في عهد ولي العهد محمد بن سلمان.

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