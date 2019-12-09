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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 20 جريحاً حوثيا يصلون مستشفيات زبيد وباجل الريفي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أفادت مصادر طبية عن وصول 20 جريحاً من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفي بمحافظة الحديدة ، أصيبوا في معارك بالساحل الغربي.
وأضافت المصادر أن حالات معظم الجرحى الحوثيين حرجة جراء تعرضهم لإصابات بأجزاء متفرقة من أجسادهم ، وهو ما دفع بالمليشيات إلى فرض حالة إستنفار حول المستشفيات ترقباً لوصول حالات أخرى.
وتتوالى خسائر مليشيات الحوثي اليومية خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات المليشيات التي تشنها على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة ، وكبدت القوات المشتركة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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