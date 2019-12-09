شكرا لبحثكم عن خبر يمثلها الدكتور سنكر : اليمن تشارك في المؤتمر المصرفي العربي و اجتماعات مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشارك د. أحمد علي عمر بن سنكر ، المدير العام للبنك الاهلي اليمني، عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ، في المؤتمر المصرفي العربي السنوي واجتماعات مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 8-9 ديسمبر الجاري.

وبرعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري بدأت صباح اليوم في العاصمة القاهرة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بمشاركة عربية واسعة لدراسة انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي العربي، واثر ضغوطات التشريعات العربية على العمل المصرفي العربي.

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وبعد الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة العمل الاولى التي شهدت تقديم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري المداخلة الرئيسة بشان انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي العربي، فيما كان د.احمد سنكر مدير عام البنك الاهلي اليمني ضمن المتحدثين الرئيسيين في المحور الاول للمؤتمر الى جانب رؤساء مجالس ادارات مصارف وبنوك من دول العراق وليبيا ومصر.

وسيحضر مدير عام البنك الاهلي اليمني اجتماعات مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية التي ستعقد في وقت لاحق بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من العاصمة اللبنانية بيروت بسبب الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية.

واختير مدير البنك الأهلي اليمني د. أحمد علي عمر بن سنكر عضوا في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في مايو2019م ممثلا للبنوك والقطاع المصرفي اليمني، في خطوة عدّها مصرفيون بأنها ستعيد اليمن إلى ساحة المصارف العربية بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.