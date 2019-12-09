تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - ابوبكر الشادلي ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019م، وهي كالتالي:

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0615 صباحا . رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. Advertisements الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء . رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0630 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله :855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1430 ظهرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول: 1900 مساء. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2000 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2200 مساء.

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