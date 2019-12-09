شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا احتفى مكتب حقوق الإنسان بتعز باليوم العالمي لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

أقام، مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، صباح الإثنين، فعالية احتفائية ، تحت شعار "شباب من أجل حقوق الإنسان" وذلك احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، برعاية وزير حقوق الإنسان ومحافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان، وذلك بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي.



وفي الحفل الذي حضره مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي ، أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، على أهيمة الاحتفال بهذا اليوم العالمي والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام ، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948م.

مؤكداً على اهتمام المحافظة بهذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذه الفعالية تحمل دلالات بالغة الأهمية، فهي انعكاس لإيماننا التام بالإنسان وحقوقه العادلة التي لا تقبل التجزئة، أو الانتقاص، مثلما لا يجوز المساس بها، أو التعدي عليها تحت اي ذريعة. وأن هذه الحقوق تشمل مختلف الجوانب السياسية ، والاقتصادية ،والثقافية، والاجتماعية، وهي حقوق متكاملة، وأصيلة، وللانسان حق التمتع بها بشكل كامل دون أي استغلال أو انتقاص.

وقال الدكتور المخلافي: إن هذه المناسبة تحل علينا ، ومحافظة تعز، تواجه حصارا وحرباً مستمرة منذ نحو خمسة اعوام، وهي الحرب التي خلفت ومازالت تخلف انتهاكات مريعة لحقوق الإنسان، من قبل مليشيا الانقلاب الحوثي،التي ارتكبت مئات المجازر والمذابح بحق السكان، من مختلف فئات المجتمع، ومختلف الاعمار ، وشردت الآلاف، ودمرت البنية التحتية، في صورة تعكس الوجه القبيح لهذه المليشيات، التي تفتقر لاي قيم إنسانية.

ودعا وكيل أول المحافظة المنظمات الدولية والامم المتحدة، الضغط على المليشيات الانقلابية من أجل العمل على فتح المعابر الإنسانية ، من أجل إدخال المساعدات الغذائية للفئات المتضررة من الحرب المفروضة على تعز.

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وثمن وكيل أول المحافظة ، دور مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة في العمل على توثيق جميع الجرائم والإنتهاكات الحاصلة في المحافظة والعمل على عرضها في المحافل الدولية ، موجهاً المكتب على التواصل مع كافة المؤسسات والوقوف على كافة المستجدات والاستماع الى إفادات هذه المؤسسات لما فيه حفظ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لاسيما وأن الدولة بمؤسساتها الضبطية والأمنية والقضائية هي المعنية بتنفيذ التزامات الدولة في حماية حقوق الانسان.

وفي كلمة وزارة حقوق الانسان، والتي القتها الاستاذة أمل الصبري ، حيث دعت فيها كل الشباب في تعز واليمن أن يكونوا هم أدات التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات المكتسبة لكل فرد من أفراد المجتمع، وخاصة في هذه اللحظات شديدة التعقيد التى تمر بها اليمن عموماً ومحافظة تعز على وجه الخصوص.

واكدت أن الإحتفاء بهذا اليوم العالمي في هذه المحافظة، يأت في ظروف اكثر تعقيدا وخطورة، تضاعف من مأساة المدنيين ، وذلك نتاج لاستمرار القصف والحصار المفروض على هذه المدينة الصامدة ، وجددت الدعوة الى العالم والى كل المنظمات الإنسانية والدولية والإقليمية ، الى إيقاف هذه الحرب العبثية وإعادة إعمار الارض والإنسان ، وجبر الضرر واحترام حق الجميع بالمواطنة المتساوية دون تمييز.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة الاستاذ علي سرحان ، على تقرير شامل حول الانتهاكات من عام 2015م وحتى عام 9 ديسمبر 2019م والبالغ عددها ( 30537 ) ثلاثين ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثين انتهاك ، توزعت بين قتلى ومصابين ومختطفين ومهجرين ، شملت رجال ونساء واطفال ، بالإضافه الى الممتلكات المتضررة كلياُ وجزئياً ، مؤكداً أن هذه الإحصائيات ليست نهائية وقابلة للزيادة ، وأن هناك انتهاكات لم يبلغ بها المكتب، بالإضافة الى الإنتهاكات الحاصلة في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وثمن سرحان دور الاجهزة الامنية وشرطة المحافظة في التعاون مع الحقوقيين ، والتى تؤمن بالتعاون بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتتقبل أي استفسارات رسمية من أي جهة من شأنه إيضاح الحقيقة حول أي حادثة أياً كان مرتكبها.

وتخلل الإحتفائية ، كلمة منظمات المجتمع المدني ، وعدد من الكلمات والنقاشات الرامية حول حقوق الإنسان والانتهاكات التي حصلت خلال فترة الحرب.

حضر الاحتفائية ، مدراء عموم مكاتب التخطيط والتعاون الدولي ، ومكتب الخدمة المدنية ، ومدير البحث الجنائي ، والسجن المركزي ، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذيه والحقوقيين.