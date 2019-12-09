شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الجوف نظمت جمعية إنسان للتنمية وجمعية المعاقين والمعاقات حركياً بمحافظة الجوف، اليوم، فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (بإرادتي أتحدى إعاقتي).

Advertisements واكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، حرص السلطة المحلية بأوضاع المعاقين وتقديم يد العون والمساعدة لهم. من جانبه دعا مدير جمعيه إنسان عادل الروحاني إلى فتح مركز تدريبي للمعاقين وتدريبهم على المهارات المختلفة.. مشيداً بدعم وجهود السلطة المحلية في تبنى إحتياجات ومطالب المعاقين بالمحافظة.

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