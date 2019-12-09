تكليف وكيل نيابة المخا بصلاحيات إضافية في المديريات المحررة في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

ناقش محافظ تعز، مع النائب العام، تكليف وكيل نيابة المخا بصلاحيات إضافية في المديريات المحررة.



وفي اتصال هاتفي اجراه محافظ محافظة تعز ، الاستاذ نبيل شمسان ، مع فضيلة النائب العام ، الدكتور علي احمد ناصر الاعوش ، ناقش معه القرار الخاص رقم ( 22 ) لعام 2019م، الذى قضى بتكليف وكيل نيابة المخاء بالنظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة في الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، وصلاحية رئيس النيابة في القضايا المنظورة ابتدائياً في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف الحديدة.

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حيث نقل محافظ المحافظة ، للنائب العام مخاوف ابناء تعز من أن القرار يوحي إلى أبناء المحافظة بعدم خضوع تلك المديريات لمحافظة تعز .

من جهته، أكد النائب العام في رده على استفسارات محافظ محافظة تعز ، الاستاذ نبيل شمسان ، بالقول ؛ اود في البداية ان اوضح للجميع بقانونية القرار الذي اصدرناه بهذا الشأن ، مؤكداً انه لاتوجد اي مخالفة للقانون في القرار الصادر رقم ( ٢٢ ) للعام ٢٠١٩م .

وأضاف النائب العام، أنه رغم قانونية القرار ، إلا اننا نتيجة لمناشدات ابناء تعز ، واستجابة لمخاوفهم ، فإننا نعدكم ونعد ابناء محافظة تعز بمراجعة القرار ، واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساهم في تسهيل اعمال القضاء ، واتخاذ كل ما من شانه التسهيل على المتقاضين وبما يراعي الظروف الصعبة التي يؤدي فيها اعضاء النيابة واجباتهم.