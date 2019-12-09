شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مخرجات اجتماع تنفيذي جبل حبشي الدوري الحادي عشر للعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي بمديرية جبل حبشي إجتماعه الدوري الحادي عشر للعام 2019م برئاسة مدير عام المديرية رئيس المكتب التنفيذي المحامي فارس المليكي، للوقوف على مجمل الأوضاع التي تخص المديرية بمختلف المجالات ، أبرزها المتعلق بالجانب الصحي وتدخلات المنظمات العاملة في الجانب الصحي ، وكذا مناقشة واقرار عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع.



وفي مستهل الاجتماع رحب المليكي بالحاضرين في الاجتماع ، كما ثمن جهود فروع المكاتب التنفيذية بالمديرية للقيام بمسؤلياتهم ، مشدداً على ضرورة التقيد والالتزام التام بما تظمنته التعميمات والتوجيهات الوارده من السلطة المحلية بالمحافظة وتلافي القصور السابقة من خلال بذل المزيد من الجهود الرامية لتحسين الاداء بالعمل والانجاز.

وفي الاجتماع الذي حضره مدارء الأجهزة التنفيذية ومدراء إدارات ديوان المديرية، تم استعراض محضر الاجتماع السابق وماتم تنفيذه واقراره، وأستمع مدير عام المديرية خلالها لتقارير الاداء والنشاط للأجهزة التنفيذية بالمديرية، وكذا التعميمات والتوجيهات الوارده من المحافظة والنشاط التنموي والخدمي التي تشهده عموم قرى وعزل المديرية، بالإضافة إلى تقييم نشاط المنظمات العاملة بالمديرية.

وناقش الاجتماع الوضع الصحي بالمديرية وحالات تفشي الأمراض والأوبئة التي تهدد المجتمعات، وكذا إنتشار الحمه الفيروسية والضنك التي إجتاحت في الأونه الأخيره معظم القرى بالمديرية.

ووجه خلالها مدير عام المديرية فرع مكتب الصحة والسكان بالمديرية بسرعة رفع تقرير حول إنتشار الأوبئة والأمراض والحميات المنتشرة في بعض القرى بالمديرية ومتابعة العلاجات اللازمة والطارئة المتوفره ووضع خطه وآلية للحد من إنتشارها ، وكذا القيام بعملية الرش الضبابي للمناطق التي تنتشر فيها الأوبئة.

كما وجه المليكي فرع مكتب الصحة والسكان في المديرية بمخاطبة ومناشدة المنظمات المحلية والدولية لإجراء تدخلاتها في الجانب الصحي بصورة عاجلة لمعالجة ومكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمديرية ، وتكليف فريق طبي من مكتب الصحة للرفع بالحالات المرضيه الخاصه بمرض السكر والضغط ومتابعة صرف كروت العلاجات للحالات المرفوعه.

مشدداً على فرع مكتب الصحة والسكان بالمديرية على ضرورة العمل على توزيع تدخلات وأعمال المنظمات بصورة عادلة وفقاً للمرافق والوحدات الصحية الموجودة على مستوى المديرية ووفقاً للزمامات السكانية ، وكذا رفع تقرير احصائي عاجل بالمرافق الصحيه الخاصه بمختلف انواعها من عيادات ومختبرات وصيدليات ومخازن أدوية ووضعها القانوني وادائها الصحي خلال مده اقصاها 15 يوم.

وأكد مدير عام المديرية رئيس المكتب التنفيذي بالمديرية المحامي فارس المليكي على ضرورة عكس ما ورد بتقريري إدارة السكرتارية الفنيه والمتابعه والرقابه المالية للاجهزة التنفيذية بالمديرية لتنفيذها ، وكذا سرعة تنفيذ كافة قرارات المكتب التنفيذي السابقة.

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وكلف المليكي إدارة المشاركة المجتمعية ومحو الأمية بحصر مراكز محو الأمية الفاعله والمعتمده من خلال التواصل مع مجالس تعاون القرى والرفع بها ، وكذا إعادة النظر من قبل إدارة المشاركة المجتمعية في التقرير المرفوع عن نشاط المنظمات العاملة بالمديرية من خلال إستكمال التقارير والبيانات اللازمة وعلى ضوء النماذج المحدده لذلك ، بالإضافة إلى سرعة إعداد التقرير السنوي عن النشاط التنموي والخدمي التي تشهده المديرية والمنفذه من قبل مجالس تعاون القرى والمواطنين.

كما وجه مدير عام المديرية إدارة الأوقاف بالمديرية بمنع وقف أي عملية تأجير للاراضي الموقوفه للمقابر بالمديرية ، بالإضافة إلى سرعة التنسيق بين إدارة الأوقاف ومكتب الصحة بالمديرية للقيام بحملة توعوية عبر الخطب المنبرية في المساجد بشأن توعية المجتمع المحلي بالأمراض والأوبئة التي تهدد المجتمعات منها الدفتيريا والحميات المنتشرة.

وفي ختام الاجتماع وجه مدير عام المديرية رئيس المكتب التنفيذي المحامي فارس المليكي رسالة شكر وتقدير للمنظمات المحلية والدولية والصندوق الإجتماعي للتنمية التي تلامس تدخلاتها وأنشطتها معاناة واحتياج أبناء المديرية، وكذا رواد التنمية بعموم قرى وعزل المديرية الذين يقدمون نموذجاً ناجحاً في انجاز العديد من المبادرات الذاتية والمجتمعية والخدمية ومواصلة تلك الانجازات في رصف الطرقات واحداث التنمية في كافة قرائهم والتي تعد محل فخر واعتزاز جميع أبناء المديرية والمحافظة بشكل عام.

مشيداً في ختام كلمته بمستوى الجهود المبذوله والاداء الفاعل للاجهزة التنفيذية وفي مقدمتها إدارة التربية والتعليم بالمديرية ، متمنياً بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المهام المناطه بهم في مختلف المجالات.