نادي اتحاد الشرطة الرياضي يفوز على شباب روكب بهدف مقابل لا شيء بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

حقق نادي اتحاد الشرطة الرياضي فوزاً كاسحاً على نظيره فريق شباب روكب بهدف مقابل لا شي، في المباراة الودية التجريبية التي جمعتهما عصر الأحد على أرضية ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، وبحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ حسن مسجدي والأمين العام لاتحاد الشرطة الرائد علي سعيد عليان وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنادي اتحاد الشرطة.



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وبعد المباراة قالا العقيد محمد باغشوه نائب رئيس نادي الإتحاد والنقيب عبدالله السعدي المشرف الرياضي العام لاتحاد الشرطة إن هذه المباراة تأتي كأول مباراة يخوضها نادي اتحاد الشرطة الرياضي بعد قرار إعادة تفعيل نشاطه الذي بقي مجمداً لقرابة الثلاثين عام، واليوم نشهد أول مباراة أدى فيها فريقنا مجهود جيد يعيد لنا ولجموره ألق الرياضة وزمن البطولات التي كان يحرزها في الحقبة الماضية.

وأكدا العقيد "باغشوة" والنقيب "السعدي" في تصريحهما للإعلام الأمني أن قرار إعادة تفعيل نشاد اتحاد الشرطة يعتبر قراراً شجاعاً أصدره المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي، وأن النادي أصبح مستعد وبقوة لخوض غمار الاستحقاقات الرياضية القادمة وقادر على إحراز البطولات.

مثمنين جهود الهيئة الإدارية لنادي اتحاد الشرطة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الذين يبذلون جهوداً كبيرة لأجل عودة الاتحاد لصدارة البطولات مثلما كان قديماً.