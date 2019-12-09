هلال الامارات يوزع مساعدات غذائية جديدة على اهالي الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الاحد، بتوزيع ( 200 )، سلة غذائية، تزن ( 16 طن و 160 كيلو )، مستهدفة، (1000) فرداً من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطبيع الأوضاع المعيشية بمختلف مديريات المحافظة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت ساحلاً ووادياً، إضافة الى وصولها الى مناطق نائية مكتظة بالألم والوجع الإنساني.



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وثمّن المسؤولون بمديرية الشحر، دور الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله الموجود على الأرض، الذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق بحضرموت

و أعرب المستفيدين عقب تسلمهم المواد الاغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة حضرموت.

يذكر ان عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت ( 34,844 ) سلة غذائية بمعدل ( 2,815 طن و 395.2 كيلو ) استهدفت ( 174,220 ) فردا من الاسر المحتاجة في محافظة حضرموت.