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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو من مصدر مسئول ... للراغبين في السفر الى الخارج ...تحذير جديد وهام لجميع اليمنيين

وجه دبلوماسي يمني تحذير شديد اللهجة لليمنيين الراغبين للسفر للخارج والذين يقومون بمحاولة تجديد جوزاتهم المنتهية أو استبدالها .

وقال الدبلوماسي اليمني في القاهرة إبراهيم الجهمي في تغريدة له على حسابه في الفيس بوك اليوم الإثنين أن أغلب اليمنيين يقوموا بتحويل جوزات السفر التابعة لهم من خلال البريد لتجديدها في الخارج.

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وأضاف الجهمي والذي يشغل منصب ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بجمهورية مصر العربية أن تحويل الجوازات عبر البريد العادي أو السريع يعرضها للمصادرة من قبل السلطات الجمركية .

هذا ويقوم أغلب اليمنيين بتحويل جوازات السفر الخاصة بهم بهدف تجديدها في الخارج وخاصة لليمنيين القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية والتي لا تعتمد الجوزات الصادرة منها .

*المشهد اليمني