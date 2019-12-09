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عدن - ياسمين التهامي - ينبغي الحذر منها ... 10 اشارات يصدرها جسمك تخبرك ان نسبة السكر في الدم مرتفعه ... رقم 9 خطيره جدا

يلجأ الكثيرون من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى عدد من الأساليب الوقائية لمعرفة مدى ارتفاع نسبة سكر الدم والعمل على خفضه باستخدام الأدوية الخاصة.

يعتقد الكثيرون بأن ارتفاع نسبة السكر في الدم ينتج بسبب تناول الحلويات الغنية بالسكر، إلا أن ذلك ليس العامل أو السبب الوحيد.

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تناول السكريات والنشويات بكثرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الوقت الذي يقوم فيه البنكرياس بإفراز الإنسولين لنقل الجلوكوز إلى الجسم وتوزيعه، وفي حال الإصابة بالسكري تختل هذه المنظومة.

في وقت يعاني فيه الكثيرون من إنتاج قليل من الإنسولين، الأمر الذي يؤدي لأن يصبح الجلوكوز أعلى من النسبة الطبيعية في الدم، الأمر الذي يؤدي لسهولة الإصابة بهذا المرض، بحسب ما نشر موقع glamourmagazine.

10 مؤشرات على ارتفاع نسبة السكر في الدم

1-الإرهاق: يمثل الشعور بالإرهاق أحد أكثر العلامات المبكرة على ارتفاع نسبة الدم، ما وأنه الأكثر شيوعا بين المرضى.

فشعور الإرهاق بعد تناول وجبة الطعام، وخاصة الغنية بالنشويات، قد يكون مؤشر على ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما وان هذه الإشارة أو العلامة تختلف بين الأشخاص.

2-تنميل اليدين والقدمين: يؤدي الرتفاع نسبة السكر في الدم مع مرورو الوقت الى تعرض الذين يعانون من هذه المرض، من تنميل في اليدين و القدمين.

حيث تؤدي زياد نسبة الجلوكوز في الدم إلى التأثير على الوظائف العصبية وتلف الأعصاب في نهاية المطاف، وهو ما يُسمى الاعتلال العصبي، ليبدأ المصابون بالشعور بالتنميل أو بالخدر أو بالسخونة في اليدين والقدمين والذراعين والرجلين.

3-التبول بكثرة: ارتفاع نسبة السكر في الدم يدفع الكليتين لضخ المزيد من السكر للتخلص منه، وهذه العملية تساهم بسحب المياه مع السكر، الأمر الذي يدفع المريض للذهاب الى الحمام بكثرة.

4-العطش الشديد: العطش الشديد نتيجة طبيعية للتبول الزائد، لأن الجسم عندها يصبح مصابا بالجفاف.

5-الغثيان والقيء وحالة من الضياع: تختلف هذه الأعراض وتؤدي لظهور حالة نادرة تعرف باسم الحماض الكيتوني السكري.

ويصاحب هذه الأعراض، آلام في المعدة وصعوبة التنفس، واحمرار الجلد أو جفافه، ورائحة الفم السيئة، أو صعوبة في الانتباه.، وغالبا ما يتعرض لهذه الحالة المرضى المصابون بالنوع الأول من السكري، وأحياناً تكون أولى العلامات على المرض.

6-المرض الدائم وسهولة الإصابة بالعدوى: ارتفاع مستوى السكر يصعب على الجسم مقاومة بعض أنواع العدوى، ويجعل الإصابة بها أكثر تكررا أو أطول في المدة أو أشد خطرا.

7-التئام بطيء للجروح: يخل ارتفاع مستوى السكر في الدم من تدفقه وقدرة الجسم على علاج نفسه، لتستغرق القروح فترة طويلة لتلتئم ويلاحظ ذلك بشكل أكبر في الجروح التي تحصل في القدمين.

8-مشاكل الأسنان: كما يتواجد الغلوكوز في الدم فهو يتواجد أيضا في اللعاب، وعند ارتفاع نسبته يخلق بيئة جيدة لنمو البكتيريا الضارة في الفم ويساعدها على النموليتحد مع جزيئات الطعام لتكوين الجير.

الأمر الذي يؤدي ذلك إلى مشكلات مثل تسوس الأسنان، والتجاويف، والتهاب اللثة، وأمراض اللثة، ورائحة الفم السيئة.

9- تشوش في الرؤية: حيث يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم الى تشوش في الروية والتي يتسبب بها السكر الزائد مع قليل من الماء في العدستين بمنتصف العين.

10-الصداع: يتسبب الجفاف والعطش الدائم بالصداع، وهو الذي ينتج نتيجة للتبول المستمر، ليحتاج المريض لشرب كميات اكبر من الماء.