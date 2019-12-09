شكرا لقرائتكم خبر عن "رقم ضخم" لن تصدق كم بلغ قدرها ... السعودية تعلن رسمياً ميزانيتها لعام 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "رقم ضخم" لن تصدق كم بلغ قدرها ... السعودية تعلن رسمياً ميزانيتها لعام 2020

توقعت مصادر أن يتم، اليوم الاثنين، إعلان تفاصيل الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل 2020 والبيانات الفعلية للنفقات والإيرادات للدولة في العام الجاري 2019

وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.

جديد اب برس :

لغز الاغتيالات في عدن ينكشف اخيرا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي

Advertisements

وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للمملكة.

وقدرت المملكة إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% “84 مليار ريال”، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.