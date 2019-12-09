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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" شاهد كيف ردت عليه؟ ... قيادي حوثي يعتدي على معلمة ويهينها أمام التلاميذ داخل الفصل الدراسي

تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية، انتهاكاتها بحق الشعب اليمني بجميع أطيافه وفئاته، حتى وصل الأمر للتهجم على معلمة وإهانتها أمام تلاميذها داخل الفصل المدرسي.

ونشر معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، مقطع فيديو يكشف تهجم أحد قيادات المليشيا الإرهابية على معلمة داخل فصل مدرسي، وهو في حالة غضب وهياج شديد؛ لرفضها تدريس منهج الجماعة للطلاب.

جديد اب برس :

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وعلق «الإرياني» في تغريدة على «تويتر»، قائلًا «القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء؛ على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي أقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المناهج الدراسية؛ بهدف غسل عقول أطفالنا وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة».

كما أشار إلى أن الحوثيين تجاوزا كل الحدود بهذه الأفعال والممارسات المشينة، لافتًا إلى أن المراة اليمينة التي تحظى بالاحترام والتقدير على مدار التاريخ، لم تسلم من جرائمهم وانتهاكاتهم أيضًا، مؤكدًا أن هذه الممارسات يُفترض أن تستنهض همم اليمنيين لتجاوز كل خلاف وتوحيد الصفوف ومواجهة الحوثيين.