إعلان حالة الطوارئ في أول مديرية بالبيضاء بعد انتشار واسع لحمى الضنك

أعلنت سلطات محافظة البيضاء حالة الطوارئ في مديرية ناطع، بعد انتشار واسع لوباء حمى الضنك في المديرية.



وقال مدير المديرية، مسعد الصلاحي، في حديث صحفي، إنه تم الإبلاغ عن 30 حالة حمى ضنك في عزلة "مسور" وحالة وفاة واحدة لطفلة بسبب حمى الضنك، مشيراً إلى أنه "لازال العدد في تزايد في عزلة مسور بسبب انتشار البعوض بكثرة".



وأكد الصلاحي بأنه وبناء على توجيهات محافظ المحافظة ومدير مكتب الصحة فقد تم إعلان الطوارئ في المديرية و إرسال فريق الاستجابة السريعة لمعاينة الحالات وتقديم بعض الأدوية.



وتنتشر حمى الضنك في عدد من المحافظات اليمنية، مخلفة مئات الوفيات وآلاف المصابين، في ظل انهيار المنظومة الصحية في البلد التي تشهد حرباً منذ خمسة أعوام.



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