هل سيحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد القمة الخليجية في السعودية؟

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه من غير المرجح حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قمة رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي التي تبدأ الثلاثاء في المملكة العربية السعودية. وفقًا لأشخاص مطلعين

والأسبوع الماضي، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للشيخ تميم لحضور القمة، التي تنعقد في ظلّ الحصار المستمر على قطر منذ 30 شهرًا، رغم بعض التقارير التي تحدثت مؤخراً عن انفراجة في الأزمة.

ومن المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء القطري بلاده في الاجتماع في الرياض، كما قال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته .

واليوم الاثنين، وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية، ، ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية المزمع عقدها بالرياض الثلاثاء.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن المريخي “وصل الرياض ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

ورسميا، لم تعلن قطر حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

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وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.

وفي وقت سابق، كشف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، معربا عن أمله بأن تثمر هذه المباحثات عن نتائج إيجابية.

وقال الوزير القطري: “انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة”.

ولفت بن عبد الرحمن إلى أن “المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها”.

وأكد أن “شؤون قطر الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف”، مضيفا: “لدينا سياستنا المستقلة”.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.