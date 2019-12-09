إعلامي شبواني يكشف لـ"اليمن العربي" دور المقاومة الجنوبية ضد مليشيات الإخوان بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال الإعلامي الجنوبي بشبوة مطيع الردفاني إن الوضع في شبوة ليس تمام حتى الآن لازالت الجماعات الإخوانية المتطرفة مسيطرة على المحافظة، مبينًا أن هناك مقاومة تنفذ عمليات كل يوم ضد المليشيات الإخوانية.



وأكد الردفاني لـ"الخليج 365"، أن الأخطر أن المليشيات تحاول شرعنة تواجدها باسم انهم ابناء المحافظة وفي الواقع القرار بيد حزب الإصلاح ذراع اخوان المسلمين باليمن، حيث قامو بإصدار قرارات في السلطة والسيطرة على المكاتب الحكومية وإبعاد من يعارضهم أو يخالف فكرهم من السلطة

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وأضاف الإعلامي الجنوبي بشبوة، أنه من جانبها اخر المقاومة تعمل على إعادة ترتيب قواتها وأصبح شن حرب بين الطرفين ممكن بعد ظهور نتائج حوار الرياض، وعدم التزام الشرعية به، مشيرًا إلى وجود سجون سرية تقوم المليشيات باخفائهم ومنعت منظمات حقوق الإنسان من مقابلة الأسرى.

جدير بالذكر، أن ميليشيات الإصلاح قامت بإجتياح محافظة شبوة والإستيلاء على معسكرات النخبة الشبوانية والتي كانت تقوم بحفظ الأمن في محافظة شبوة، بعد إرسال تعزيزات ضخمة لتلك الميليشيات من محافظة مأرب، ولا يزال مسلسل الإنتهاكات مستمرًا داخل المحافظة منذ وصول تلك الميليشيات من عمليات قتل وإعتقال وتعذيب ونهب للممتلكات العامة، والتي كانت أشهرها عملية مقتل الشهيد سعيد القميشي، والذي حمل علم الجنوب في إحدى المظاهرات المناهضة لتلك الميليشيات.