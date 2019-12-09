شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوضى الإخوان تحول مستشفيات تعز الحكومية إلى أهداف حزبية والخاصة لقطع شطرنج! "تقرير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

حولت فوضى الإخوان في تعز المستشفيات الحكومية إلى أهداف حزبية فيما حولت الخاصة إلى قطع شطرنج تتنقل بحثا عن المكسب.



ووفق مصادر خاصة أفادت مراسل "الخليج 365"، فإن المستشفيات الحكومية بتعز تحولت، أمام بلطجة الفوضى الممنهجة للإخوان إلى أهداف عبثية حزبية وفوضوية وانتهازية بالنسبة لسلطة السلاح المنفلت، ليتم استهداف المستشفيات وطواقمها من حين إلى آخر وتحت مسميات وذرائع مختلفة، واجبارها على الاغلاق واتخاذ بعضها ثكنات ومسكنآ مليشاويآ مسلحآ وطرد طواقمها.

وبالمقابل المستشفيات الخاصة تحولت إلى قطع شطرنج تتنقل بحثا عن غنيمة المكسب الانتهازي ماديا بصفقات عقود استرزاق تتشارك فيها مع لوبي الفساد الداخلي والخارجي ولتفرغ تماما من مضمون أهدافها الصحية.

وبحسب المصادر، فإن المشاكل الصحية في مدينة تعز تتفاقم يوماً بعد آخر أكثر من ذي قبل حتى تتحول مدينة تعز إلى مدينة مشلولة صحياً.

وتشمل تعز المدينة المحررة على عدد 4 مستشفيات تاريخية عملاقة (الثورة، الجمهوري، العسكري والتعاون) وعدد آخر من المستوصفات الحكومية، ناهيك عن العدد الهائل للمستشفيات الخاصة والكادر الطبي الأول على مستوى اليمن عددا ومهنية وتأهيلا.

ففي هيئة مستشفى الثورة تكررت الاعتداءات ضدها عشرات المرات، وطرد طواقمها الادارية والطبية، وفرض قرارات تغيير بقوة السلاح، ولم ينته بها الحال إلى الاستقرار امام لغة القوة وبلطجة السلاح.

الحال نفسه لدى الجمهوري الذي تعرض لهجمات مسلحة وتملك مليشاوي يتحكم بقراراته وادائه.

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التعاون والعسكري لا يفرقان كثيرا عن سابقيهما كونهما يخضعان للاملاء الحزبي الموجه لتحقيق منفعة حزبية وإختزال جهوي بعيدا عن تحقيق النفع الصحي العام.

المستشفيات الخاصة تحولت إلى قطع شطرنج تتنقل بحثا عن غنيمة المكسب الانتهازي ماديا بصفقات عقود استرزاق تتشارك فيها مع لوبي الفساد الداخلي والخارجي ولتفرغ تماما من مضمون اهدافها الصحية.

اليوم تعز أمام هجمات حمى الضنك ليس بوسعها مواجهة الهجمة الكارثية رغم التوجيه الاسعافي العاجل من قبل المحافظ بصرف 50 مليون ريال إسعافا عاجلا لمواجهة الضنك.

وبرغم التجهيز الذاتي الذي اعدته ادارة وطواقم هيئة مستشفى الثورة بامكانات وجهود ذاتية لمواجهة كارثة الضنك بفتح مركز متخصص واعداد اكثر من 24 سريرا، إلا أن تعز صحيا عاجزة عن المواجهة، ولسبب واحد ومختزل في عبث سلطة قوة السلاح والفوضى المستهدفة لعمل المستشفيات وقطاع الصحة.

تعز لن تتعافى صحيا أو اداريا طالما وقيادة الجيش والامن تتغاضى وتغض الطرف عن أعمال العدوان المسلح المتكرر ضد المستشفيات وطواقمها.

لن تتعافى تعز ولن تتمكن من مواجهة الكوارث الصحية طالما وضع السيطرة المسلحة على مستشفى الثورة ما زالت قائمة ومتواكبة مع اعمال عدوانية ضد المستشفيات الاخرى.

لن تتعافى طالما وخطابها الاعلامي سوط عذاب موجه نحو الطواقم الطبية ومتكفل بمهام الدفاع عن الجناة.