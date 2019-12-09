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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وفاة الفنان الشهير "محمد عبدة" في الإمارات! يشعل ضجة عارمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبدالإله المالكي@abdul14067
أبو نورة بصحة وعافية ويقضي إجازة في أحد المنتجعات الصحراوية بأبو ظبي ، والصورة مساء اليوم .
ما أدري وش يحس فيه اللي يطلق إشاعة وفاة شخص ، مايفكر في عائلته وأهله أولاً.!!
#وفاه_محمد_عبده
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أبو نورة بصحة وعافية ويقضي إجازة في أحد المنتجعات الصحراوية بأبو ظبي ، والصورة مساء اليوم .
ما أدري وش يحس فيه اللي يطلق إشاعة وفاة شخص ، مايفكر في عائلته وأهله أولاً.!!
#وفاه_محمد_عبده pic.twitter.com/aD4pZwasSP
Advertisements— عبدالإله المالكي (@abdul14067)
أبو نورة بصحة وعافية ويقضي إجازة في أحد المنتجعات الصحراوية بأبو ظبي ، والصورة مساء اليوم .— عبدالإله المالكي (@abdul14067) December 8, 2019
ما أدري وش يحس فيه اللي يطلق إشاعة وفاة شخص ، مايفكر في عائلته وأهله أولاً.!!
#وفاه_محمد_عبده pic.twitter.com/aD4pZwasSP
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أبو نورة بصحة وعافية ويقضي إجازة في أحد المنتجعات الصحراوية بأبو ظبي ، والصورة مساء اليوم .— عبدالإله المالكي (@abdul14067) December 8, 2019
ما أدري وش يحس فيه اللي يطلق إشاعة وفاة شخص ، مايفكر في عائلته وأهله أولاً.!!
#وفاه_محمد_عبده pic.twitter.com/aD4pZwasSP
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