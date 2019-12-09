الفلكي الشوافي يعلن إقِترَان القمر بالثريا في قِرَان ثالث عشر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن المعالم الزراعية بحسب الرؤية الفلكية، حيث يحدث الاقتران المركزي للقمر مع الثريا بعد العصر من نهار يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الآخر 1441.

وأوضح الشوافي وهو الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية على صفحته بالفيسبوك أن هذا القِرَان يعتبر بداية الشهر القِرَاني “قِرَان ثالث عشر.” ، و يشرق القمر بجانب الثريا من قبل مغرب الثلاثاء وطول المساء حتى يغربان فجر الأربعاء.

كما بين أن الشهور القِرَانية ارتبطت بدورة القمر دورة كاملة حول الأرض من النجم الى النجم (360درجة) وطولها فلكياً ما يقارب سبعة وعشرين يوما وثلث اليوم، ومن أشهر الاقترانات للقمر مع النجوم هو الاقتران مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية في السماء)، كما ان المزارع ربط هذه القرانات (الشهور القِرَانية) بالانواء الفلكية والطقس و المعالم الزراعية.